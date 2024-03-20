Вяльбе оценила первое поражение Большунова в сезоне

Елену Вяльбе не удивило первое поражение Александра Большунова в сезоне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила первое поражение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ее слова приводит ТАСС.

Функционер отметила, что ее не удивил этот результат. «Он все-таки болел, и это не прошло бесследно. Меня удивляет не поражение, а то, что он вообще здесь выступает. Я хочу, чтобы он был здоров и не закапывал себя в яму», — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР также отказалась считать сенсацией победу Ермила Вокуева. «Когда он вышел на коньковых лыжах, было ясно, что он будет высоко», — добавила она.

19 марта Большунов впервые в сезоне не смог выиграть, заняв девятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России. Первым к финишу пришел Ермил Вокуев.