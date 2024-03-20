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17:20, 20 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club высмеял устроившего пьяный дебош актера из «Слова пацана»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский юморист, экс-резидент шоу Comedy Club Илья Соболев высмеял звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актера Никиту Кологривого, устроившего пьяный дебош в ресторане Новосибирска. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

«Никиту, кстати, жалко. Вот что происхоит с человеком, когда гонорар за съемочный день переваливает за 800 рублей. Я держусь своих 653 рубликов за смену и пока в адеквате», — поиронизировал над ситуацией юморист.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил Кологривому отправиться на специальную военную операцию (СВО). Антонов отметил, что поклонники актера ждут от него «не пустых скандалов, а мужских поступков».

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска Кологривый в нетрезвом состоянии напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток, заламывая ей руки. Артиста доставили в отдел полиции.

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      Олег Давыдов
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