Звезда Comedy Club высмеял устроившего пьяный дебош актера из «Слова пацана»

Российский юморист, экс-резидент шоу Comedy Club Илья Соболев высмеял звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актера Никиту Кологривого, устроившего пьяный дебош в ресторане Новосибирска. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

«Никиту, кстати, жалко. Вот что происхоит с человеком, когда гонорар за съемочный день переваливает за 800 рублей. Я держусь своих 653 рубликов за смену и пока в адеквате», — поиронизировал над ситуацией юморист.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил Кологривому отправиться на специальную военную операцию (СВО). Антонов отметил, что поклонники актера ждут от него «не пустых скандалов, а мужских поступков».

В ночь на 19 марта в одном из заведений Новосибирска Кологривый в нетрезвом состоянии напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток, заламывая ей руки. Артиста доставили в отдел полиции.