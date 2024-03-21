Актриса Аглая Тарасова снялась в черном боди с глубоким декольте

Популярная российская актриса Аглая Тарасова снялась в откровенном образе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя звезда опубликовала серию снимков, на одном из которых она предстала, сидя в кровати, в черном боди из сетки, расшитом цветными нитями. Упомянутый наряд с глубоким декольте и на широких бретелях частично демонстрировал грудь артистки.

Помимо этого, знаменитость распустила вьющиеся русые волосы и нанесла ярко-красную помаду на губы. В качестве аксессуаров она выбрала браслет, надетый на ногу.

Ранее в марте известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась лысой и топлес. 40-летняя звезда сериала «Универ» опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала без бюстгальтера и в широких расстегнутых джинсах.