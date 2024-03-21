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17:49, 21 марта 2024Мир

Австрия выступила против использования российских активов для закупки оружия

Канцлер Австрии Нехаммер выступил против закупки оружия на доходы от активов РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Доходы от российских активов необходимо использовать для восстановления Украины после окончания боевых действий, а не для закупки оружия Киеву. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер, его слова приводит ТАСС.

«Нам, нейтральным странам, необходимо обеспечить, чтобы деньги, на [использование] которых мы даем свое согласие, не тратились на оружие и боеприпасы. Изначально была дискуссия об инвестировании в восстановление Украины, поэтому я думаю, что это разумное предложение», — сообщил канцлер.

20 марта Еврокомиссия утвердила инициативу по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что доходы от активов России в размере 3 миллиардов евро дополнят ранее выделенную сумму на военную помощь Киеву.

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      Елизавета Мытарева
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