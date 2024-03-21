Австрия выступила против использования российских активов для закупки оружия

Канцлер Австрии Нехаммер выступил против закупки оружия на доходы от активов РФ

Доходы от российских активов необходимо использовать для восстановления Украины после окончания боевых действий, а не для закупки оружия Киеву. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер, его слова приводит ТАСС.

«Нам, нейтральным странам, необходимо обеспечить, чтобы деньги, на [использование] которых мы даем свое согласие, не тратились на оружие и боеприпасы. Изначально была дискуссия об инвестировании в восстановление Украины, поэтому я думаю, что это разумное предложение», — сообщил канцлер.

20 марта Еврокомиссия утвердила инициативу по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что доходы от активов России в размере 3 миллиардов евро дополнят ранее выделенную сумму на военную помощь Киеву.

