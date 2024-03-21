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18:36, 21 марта 2024Силовые структуры

Бывший глава правительства российского региона арестован по делу о хищении

Суд арестовал экс-главу правительства Мордовии Сидорова по делу о хищении

Фото: Пресс-служба правительства Мордовии

Суд арестовал бывшего главу правительства Мордовии Владимира Сидорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сидоров проведет под стражей два месяца. Мужчину арестовали в рамках дела о хищении 279 миллионов рублей.

Издание «С» сообщает, что Сидоров проходит подозреваемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В его деле есть и другие фигуранты.

С 2005 по 2008 год Сидоров был главой Ардатовского района. В 2008 году он стал министром сельского хозяйства Мордовии, а в 2021 году занял должность премьер-министра. Позднее он возглавил правительство Республики и занимал этот пост до декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития РФ Игоря Храновского.

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