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17:05, 21 марта 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала об ограничениях при использовании массажного ролла

Людям с воспалительными процессами рекомендовали не использовать массажный ролл

Фото: DmitryStock / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Юлия Хозяинова рассказала об особенностях использования массажного ролла для миофасциального релиза (МФР). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Техника помогает снять отек, улучшить подвижность суставов и эластичность мышц. «МФР подходит тем, кто худеет, и тем, кто пытается набрать мышечную массу: эта техника влияет на качество движения суставов, связок и мышц. Упражнения способствуют глубокой активации мышц и улучшают кровообращение, поэтому и уходят лишние килограммы», — рассказала специалист.

Однако, по словам специалиста, данный вид тренировок имеет ряд ограничений. Хозяинова не рекомендовала использовать массажный ролл людям с воспалительными процессами в организме, температурой, травмами позвоночника, грыжами и протрузиями межпозвоночных дисков. Кроме того, важно контролировать использование ролла в области шеи и груди людям с проблемами в этих зонах.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью. Шакула заявил, что снять мышечный спазм и улучшить состояние помогут йога и растяжка, так как они чаще всего направлены на расслабление шеи и спины.

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      Дарья Коршунова
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