Карелин оценил необходимость участия российских спортсменов в Олимпиаде

Карелин заявил, что российским спортсменам нужно участвовать в Олимпиаде

Член Совета Федерации и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в разговоре с «Лентой.ру» оценил необходимость участия российских спортсменов в летних Играх 2024 года в Париже.

По его словам, атлетам, которые смогут квалифицироваться на соревнования, нужно в них участвовать. «Если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы требованиями», — подчеркнул он.

Ранее в МОК заявили, что не будут принуждать желающих выступить на Олимпиаде россиян осуждать СВО на Украине. Представителей страны допустят к соревнованиям без флага и гимна.

В декабре прошлого года стало известно, что Игры пропустят российские и белорусские атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности стран. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта из России и Белоруссии.