Глава МИД Лавров заявил, что Россия считает неприемлемой политизацию спорта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о политизации спорта. Его слова приводит ТАСС.

Лавров заявил, что Россия считает неприемлемой политизацию спорта. «Хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится», — подчеркнул глава МИД.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. «МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — отметили в организации.

Игры дружбы состоятся в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.