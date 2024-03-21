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13:16, 21 марта 2024Спорт

Лавров высказался о политизации спорта

Глава МИД Лавров заявил, что Россия считает неприемлемой политизацию спорта

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о политизации спорта. Его слова приводит ТАСС.

Лавров заявил, что Россия считает неприемлемой политизацию спорта. «Хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится», — подчеркнул глава МИД.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. «МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — отметили в организации.

Игры дружбы состоятся в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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      Дарья Коршунова
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