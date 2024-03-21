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17:36, 21 марта 2024Забота о себе

Назван неожиданный продукт для укрепления иммунитета

Диетолог Лидон: грибы помогают укрепить иммунитет

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Грибы содержат вещества, которые помогают иммунитету эффективнее бороться с вирусами, считает диетолог Кара Лидон. Неожиданные продукты для укрепления иммунной системы она назвала Fox News.

Специалистка указала, что в грибах содержится селен. По ее словам, исследования доказали, что при дефиците этого микроэлемента иммунная система хуже борется с попадающими в организм вирусами. Помимо этого, Лидон отметила, что в грибах много рибофлавина и ниацина (витамины В2 и В3 — прим. «Ленты.ру»), которые тоже играют важную роль в работе иммунной системы.

Дефицит различных питательных веществ — витаминов А, С, Е, В, D, селена, цинка, железа, меди и фолиевой кислоты — увеличивает восприимчивость к болезням

Кара Лидондиетолог

Кроме того, диетолог посоветовала есть капусту, чеснок, овсянку, листовую зелень и миндаль, чтобы укрепить иммунитет. По ее словам, в этих продуктах много веществ, помогающих бороться с заболеваниями. Также помогает предотвратить болезни зеленый и черный чай, заявила Лидон. Она объяснила, что в напитках высокая концентрация L-теанина, вещества отвечающего за укрепление иммунитета.

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      Екатерина Улитина
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