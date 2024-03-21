Игорь Ионов сойдется с Марселем Хановым в главном бою турнира TOP DOG 28

Названы участники главного боя турнира по кулачным боям TOP DOG 28, который пройдет 13 апреля в Казани. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первый номер рейтинга в полутяжелом весе Игорь Ионов встретится с экс-чемпионом этого дивизиона Марселем Хановым. Вторым по значимости боем станет противостояние между чемпионом в наилегчайшем весе Чингисом Салбырыном и непобежденным бойцом Дмитрием Спиваком.

Кроме того, в рамках турнира двукратный претендент на чемпионство в легком весе Алексей Мельников встретится с Андреем Борисовым, а экс-претендент на чемпионство в наилегчайшем весе Николай Терехов подерется с Давидом Оганесяном.

Турнир пройдет на казанской «Татнефть Арене». Прямая трансляция будет доступна на телеканале UDAR.