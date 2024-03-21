Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница предстала перед камерой в белой классической футболке и с увлажняющей тканевой маской на лице. При этом на ней сидел черный шпиц, а в руках Серябкина держала чашку с напитком. «С добрым утром!» — сказала она.

Затем знаменитости сняли маску, вследствие чего она продемонстрировала натуральный внешний вид без косметических дефектов. После этого визажист сделал певице яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее в марте Ольга Серябкина испекла блины в откровенном платье. Исполнительница предстала на кухне, наливая жидкое тесто в металлическую форму сердца и выпекая лакомство. При этом она примерила длинное бежевое платье с глубоким разрезом.