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14:17, 21 марта 2024Экономика

Названы последствия отказа китайских банков принимать платежи из России в юанях

Депутат Делягин: решение китайских банков не повлияет на двустороннюю торговлю

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Решение некоторых китайских банков не принимать платежи из России в юанях не окажет влияния на динамику двусторонней торговли, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Последствия отказа он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что два китайских банка, Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, перестали принимать платежи из России в юанях. По словам источников в банковском секторе, причиной такого шага могли стать опасения вторичных санкций и давление со стороны США.

Ни к каким последствиям это не приведет, считает депутат, потому что, условно, вместо двух крупных китайских банков этими расчетами будут заниматься десять мелких. По его мнению, это не создаст проблем для крупных и крупно-средних корпораций, однако может отразиться на малом и среднем бизнесе, который не умеет работать в Китае.

«Да, для малых участников будет сложно перевести счета из одного банка в другой банк в Китае, сидя в Москве или даже в Иркутске, это будут неудобства, но на динамику двусторонней торговли это влияния не окажет», — поделился Делягин.

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До этого китайский банк Chouzhou Commercial сообщил клиентам об остановке операций с Россией и Белоруссией. Глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич усомнился в значении банка для торговли России и Китая, так как существуют и другие финансовые организации.

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