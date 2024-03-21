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09:06, 21 марта 2024Путешествия

Россиянка описала еду в Германии фразой «немцы обожают, русские — не понимают»

Фото: Globallookpress.com

Россиянка сходила в супермаркет в Германии и рассказала, какая еда ее удивила. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Немцы это обожают, русские — не понимают», — такой фразой описала она некоторые продукты. Например, картофельный салат, который готовят из особого вида картофеля с добавлением лука, маринованных огурцов, уксуса и горчицы.

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Кроме того, путешественницу удивило обилие селедки в желе и маринованных огурцов. «Самые необычные — очищенные от шкурки и порезанные на кусочки корнишоны в горчичном или медовом маринаде. На вкус они кисло-сладкие, с небольшой остринкой», — поделилась блогерша.

Она добавила, что на полках немецких магазинов можно увидеть банки с вареным картофелем или маринованными сосисками. Автор также обратила внимание, что жители Германии продают крашеные яйца не только на Пасху, а круглый год, тесто для печенья едят сырым (чтобы это было безопасно, туда не добавляют яйца).

Другой российский тревел-блогер побывал в супермаркете Еревана. Он отметил, что продукты там дороже российских, хотя уровень жизни ниже.

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      Мария Борисова
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