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12:34, 21 марта 2024Россия

Россиянке отрубило палец дверью автобуса

В Воронеже дверь автобуса отрубила палец женщине

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Воронеже закрывающаяся дверь автобуса отрубила палец местной жительнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Воронеж».

ЧП произошло утром 21 марта около дома № 45 по Ленинскому проспекту. 39-летняя женщина попыталась зайти в автобус, следовавший по маршруту № 97, однако водитель прищемил ей руку дверью, а затем покинул место происшествия.

Пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали у нее травматическую ампутацию фаланги пальца правой руки. На данный момент полиция проводит проверку по данному происшествию и устанавливает все факты произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка заявила, что автобус зажал ее дверьми и протащил по дороге. Инцидент произошел на остановке у станции метро «Проспект Большевиков». Во время посадки автобус зажал ей дверью ногу и протащил по проезжей части.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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