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10:52, 21 марта 2024Наука и техника

Российские корабли «уничтожили» противника в Аравийском море

ТОФ: «Варяг» и «Маршал Шапошников» провели учения по ПВО в Аравийском море

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Аравийском море. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

В ходе учений были проведены электронные пуски зенитных ракет, в ходе которых была «уничтожена» воздушная цель, имитирующая противника. «Расчеты ПВО немедленно отреагировали на угрозу и при приближении воздушной цели к зоне самообороны условно уничтожили самолет зенитным ракетным комплексом», — сообщили в ТОФ.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на ТОФ сообщил, что фрегат России «Маршал Шапошников» прибыл в катарский порт Хамад для участия в международной военно-морской выставке DIMDEX-2024.

В феврале Минобороны России сообщило, что крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024.

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      Иван Потапов
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