«Спартак» сократил отставание от «Металлурга» в серии плей-офф КХЛ

«Спартак» сократил отставание от «Металлурга» во втором раунде плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» на своей площадке обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Николай Голдобин, еще по шайбе забросили Максим Цыплаков, Иван Морозов и Павел Порядин. У «магнитки» отличились Денис Зернов и Макар Хабаров.

«Спартак» одержал первую победу в серии и сократил отставание от соперника. «Металлург» впереди со счетом 2:1, четвертая игра пройдет в Москве 23 марта.

«Металлург» дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2014 и 2016 годах. «Спартак» никогда в истории не завоевывал трофей.