В РФС анонсировали аншлаг на матче России с Сербией

В РФС анонсировали аншлаг на товарищеском матче России с Сербией

На товарищеском матче между сборными России и Сербии в Москве ожидается аншлаг. Такой анонс РИА Новости дали в Российском футбольном союзе (РФС).

В организации уточнили, что все билеты на встречу проданы. Стадион «ВТБ Арена», который примет игру, вмещает 25 тысяч зрителей. Матч пройдет в четверг, 21 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил уровень команды. Он заявил, что ему трудно делать выводы о сборной, когда нет официальных матчей, и игроки знают, что не борются за очки.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.