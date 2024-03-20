Карпин одной фразой оценил уровень сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил уровень команды. Его слова приводит «Чемпионат».
Специалист фразой «у нас были как удачные игры, так и не слишком удачные» высказался о состоянии команды. Он заявил, что ему трудно делать выводы о сборной, когда нет официальных матчей, и игроки знают, что не получат за результат очки.
Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Он возглавляет команду с лета 2021-го, совмещая посты тренера в сборной и «Ростове».
Сборная России проведет встречу против Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» и там же 25-го сыграет против Парагвая. Оба матча будут товарищескими.
28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.