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21:48, 20 марта 2024Спорт

Карпин одной фразой оценил уровень сборной России по футболу

Тренер Валерий Карпин заявил, что ему трудно делать выводы о сборной России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил уровень команды. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист фразой «у нас были как удачные игры, так и не слишком удачные» высказался о состоянии команды. Он заявил, что ему трудно делать выводы о сборной, когда нет официальных матчей, и игроки знают, что не получат за результат очки.

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Он возглавляет команду с лета 2021-го, совмещая посты тренера в сборной и «Ростове».

Сборная России проведет встречу против Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» и там же 25-го сыграет против Парагвая. Оба матча будут товарищескими.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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