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18:32, 21 марта 2024Спорт

В РФС пояснили призыв Карпина к футболистам уезжать в Европу

Митрофанов заявил, что Карпин не призывал игроков уезжать в Европу ради отъезда
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пояснил призыв главного тренера сборной страны Валерия Карпина к игрокам уезжать в Европу. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению функционера, специалист обращался к тем, кто перерос уровень Российской премьер-лиги (РПЛ). «Значит, ему нужно идти дальше, чтобы в том числе приносить пользу сборной и показывать пример. Карпин не имел в виду, что надо уезжать ради того, чтобы уезжать», — заявил Митрофанов.

В сентябре 2023 года Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Слова Карпина вызвали недовольство некоторых футбольных функционеров. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что это приведет к оттоку из России талантливых игроков.

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      Алексей Гусев
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