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15:24, 21 марта 2024Мир

Великобритания и Австралия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Британия и Австралия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Великобритания и Австралия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает Reuters.

В рамках соглашения вооруженные силы стран смогут с большей легкостью координировать усилия, а также обязуются консультироваться друг с другом, если одной из сторон договора будет угрожать военный конфликт.

«Необходимость действовать сообща [никогда] не была более актуальной, чем сегодня», — прокомментировал министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он добавил, что расширение оборонного сотрудничества между странами символизирует «переход от послевоенного мира к довоенному».

Шаппс уточнил, что речь идет не о намерении в скором времени вступить в военный конфликт, а о том, что Великобритании и Австралии «нужно быть более подготовленными, чем когда-либо прежде». Кроме того, в рамках соглашения крупнейшая оборонная компания Великобритании ВАЕ произведет атомные подводные лодки в партнерстве с австралийским военно-морским предприятием ASC.

13 марта Австралия выразила надежду на получение подводных лодок от США, несмотря на сокращение Вашингтоном финансирования производства военных судов.

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      Елизавета Мытарева
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