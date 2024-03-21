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13:24, 21 марта 2024Мир

Во Франции заявили о незаинтересованности Украины в военных стран Запада

Генерал Гомар: Украина не нуждается в военных стран Запада

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина не нуждается в военных из стран Запада, так как еще не провела полную мобилизацию своих граждан. Об этом заявил бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар в эфире радиостанции RTL.

«Украина сегодня не мобилизовала всех своих граждан, а это является доказательством, что у нее нет необходимости в наших», — подчеркнул генерал.

Гомар отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский в своих обращениях к государствам НАТО «не просит западных войск на территории Украины», а заинтересован лишь в боеприпасах. Страны Запада, по мнению генерала, на данный момент могут помочь Киеву именно поставками боеприпасов и техники.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. 15 марта он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.

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      Елизавета Мытарева
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