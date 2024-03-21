Врач предостерег от сна в одной позе

The Mirror: сон на животе может вызвать проблемы с сердцем

У любителей спать на животе могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, развиться головные боли и другие патологии, предупредил доктор Тони Налда. На вред сна в этой позе он указал в комментарии для издания The Mirror.

Врач объяснил, что сон на животе может вызвать заболевания сердца из-за давления на грудь и диафрагму. Это затрудняет циркуляцию крови и нормальное дыхание. Также сон на животе может стать причиной головной боли, так как в этой позе голова всегда повернута на бок, а мышцы шеи из-за этого перенапряжены, предостерег специалист.

Боли в пояснице также могут появиться из-за сна в этой неудобной позе. Сон на животе выравнивает естественный изгиб позвоночника, что не физиологично. Также он провоцирует онемение, покалывание в руках, защемление нервов и другие неврологические симптомы Тони Налда хиропрактик

Также Налда посоветовал отказаться от сна на животе тем, кто следит за внешностью. Во время сна лицом в подушку кожа постоянно находится в сжатом состоянии, а из-за этого преждевременно образуются морщины.

Доктор рекомендовал спать на спине или на боку. Он объяснил это тем, что сон на боку минимизирует риск развития ночного апноэ, а на спине — полезен для позвоночника.

Ранее физиотерапевт Крис Маккарти развеял устоявшийся миф о привычке сутулиться. По его словам, привычка сутулиться во время учебы или работы за компьютером не приводит к заболеваниям позвоночника, болям в спине и шее.