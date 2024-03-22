Американский аналог Су-57 назвали временным истребителем

TNI: американский истребитель F-15EX Eagle II компенсирует нехватку F-35

Американский истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II, считающийся аналогом российского Су-57, стал временным решением, которое компенсирует Военно-воздушным силам (ВВС) США нехватку самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Особенности самолета назвало издание The National Interest (TNI).

«Эти усилия по модернизации [F-15E], подкрепленные уроками, извлеченными из экспортных модификаций, и достижениями в области технологий, направлены на решение проблемы нехватки истребителей, вызванной ограниченными закупками F-22 и задержками в программе F-35», — говорится в публикации.

F-15EX построили на базе экспортной версии F-15QA, созданной для Катара. Самолет отличается от базового F-15E переработанной конструкцией крыла и увеличенным до 20 тысяч часов сроком службы. Также самолет получил двигатели F110-GE-129, обеспечивающие максимальную скорость до 2,5 числа Маха и боевой радиус около 1300 километров.

Также новый двигатель позволил увеличить боевую нагрузку самолета, который способен нести до 12 ракет класса «воздух-воздух». Обновленным бортовым оборудованием F-15EX управляет компьютер Advanced Display Core Processor II, который оперативно обрабатывает информацию с датчиков самолета, улучшая осведомленность пилота.

Отмечается, что возможности обновленного самолета расширились, но специалисты ВВС считают, что к концу 2020-х годов F-15EX будет уязвим для современных угроз. Поэтому разработчики надеются, что истребитель будут использовать в подразделениях национальной гвардии для охраны воздушного пространства США.

В ноябре стало известно, что компания Boeing планирует передать новый истребитель F-15EX Eagle II Военно-воздушным силам США почти на год позже первоначально запланированного срока.