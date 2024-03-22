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18:09, 22 марта 2024Мир

Возможность пересмотра договора ЕС для помощи Украине оценили

Политолог Топорнин усомнился в быстром пересмотре договора ЕС для помощи Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз вряд ли сможет быстро пересмотреть один из пунктов союзного договора для помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности таких изменений европейского законодательства.

«Там давно стоит задача, чтобы многие вопросы решать не консенсусом, то есть единодушным согласием, а за счет квалифицированного большинства. Эта проблема уже давно стоит в ЕС, и не только связана с Украиной. Мы знаем, что Венгрия всегда палки в колеса вставляла, сейчас может Словакия присоединиться, какие-то еще страны. Их не так много, но одна-две страны могут затормозить все решения всего ЕС», — сказал он.

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По мнению политолога, идея специального фонда для поддержки Киева призвана устранить эту проблему. Однако это лишь временное решение, отметил он.

«Чтобы это изменить, нужно внести серьезные поправки в учредительный договор, каковым сегодня является Лиссабонский договор 2007 года. Опять же, чтобы эти поправки были внесены, нужно согласие всех 27 государств, а этого достичь не так-то просто в современных условиях. Поэтому они создают сейчас дополнительный внебюджетный фонд помощи Украине, чтобы можно было обходить эту необходимость получения согласия всех государств-членов, когда речь идет о выделении средств исключительно из бюджета ЕС. Этот фонд является временным решением, тем не менее это решение рациональное на данный момент», — заключил специалист.

Как сообщает Financial Times, Евросоюз планирует обойти пункт Договора ЕС, который запрещает финансировать из его бюджета военные операции. Таким образом объединение намерено нарастить военную помощь Киеву. Из-за этого запрета ЕС создал специальный фонд, который не требует согласования всеми странами для выделения средств.

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