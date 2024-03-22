Возможность пересмотра договора ЕС для помощи Украине оценили

Политолог Топорнин усомнился в быстром пересмотре договора ЕС для помощи Украине

Евросоюз вряд ли сможет быстро пересмотреть один из пунктов союзного договора для помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности таких изменений европейского законодательства.

«Там давно стоит задача, чтобы многие вопросы решать не консенсусом, то есть единодушным согласием, а за счет квалифицированного большинства. Эта проблема уже давно стоит в ЕС, и не только связана с Украиной. Мы знаем, что Венгрия всегда палки в колеса вставляла, сейчас может Словакия присоединиться, какие-то еще страны. Их не так много, но одна-две страны могут затормозить все решения всего ЕС», — сказал он.

По мнению политолога, идея специального фонда для поддержки Киева призвана устранить эту проблему. Однако это лишь временное решение, отметил он.

«Чтобы это изменить, нужно внести серьезные поправки в учредительный договор, каковым сегодня является Лиссабонский договор 2007 года. Опять же, чтобы эти поправки были внесены, нужно согласие всех 27 государств, а этого достичь не так-то просто в современных условиях. Поэтому они создают сейчас дополнительный внебюджетный фонд помощи Украине, чтобы можно было обходить эту необходимость получения согласия всех государств-членов, когда речь идет о выделении средств исключительно из бюджета ЕС. Этот фонд является временным решением, тем не менее это решение рациональное на данный момент», — заключил специалист.

Как сообщает Financial Times, Евросоюз планирует обойти пункт Договора ЕС, который запрещает финансировать из его бюджета военные операции. Таким образом объединение намерено нарастить военную помощь Киеву. Из-за этого запрета ЕС создал специальный фонд, который не требует согласования всеми странами для выделения средств.