Евросоюз захотел закупать оружие для Киева в обход запрета

FT: ЕС намерен закупать оружие для Украины в обход запрета

Евросоюз планирует обойти пункт Договора о ЕС о запрете закупок оружия из бюджета организации, чтобы усилить военную помощь Киеву. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

В начале 2022 года страны-члены Евросоюза согласились финансировать поставки вооружения на Украину, но лишь через многосторонний фонд, созданный вне бюджета союза, в обход статьи договора, регулирующего деятельность блока.

Брюссель сегодня изучает возможности обхода пункта Договора о Евросоюзе, который запрещал закупки оружия из бюджета ЕС. Блок наращивает усилия по увеличению объема финансирования оборону Украины, указали журналисты.

Так, Еврокомиссия предложила рабочей группе юристов пересмотреть этот пункт договора, подчеркивается в статье.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия планирует использовать доходы от замороженных активов России для создания оружия Вооруженным силам Украины.

Также уточнялось, что Еврокомиссия предложила передать Киеву замороженные активы России в июле 2024 года. Евросоюз будет ежегодно пересматривать цели финансирования, на которые идут доходы от российских активов.

Однако депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что в Европейском союзе нет никаких правовых оснований для изъятия доходов от российских активов, поскольку ни одно европейское государство не воюет с Москвой.