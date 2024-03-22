Двух украинцев приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в Запорожской области

Суд в Запорожье приговорил к 11 годам граждан Украины за шпионаж в пользу ВСУ

Запорожский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима двух граждан Украины Дмитрия Евсельева и Олега Морочковского, признав их виновными в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По данным следствия, Евсельев и Морочковский в разное время собирали сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники на территории Запорожской области. Полученную информацию подсудимые переправляли сотрудникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, помогавшего украинской спецслужбе. В отношении него возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).