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13:36, 22 марта 2024Спорт

Кустурица назвал матч России и Сербии историческим моментом

Режиссер Кустурица назвал матч России и Сербии историческим моментом изоляции РФ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица оценил прошедший 21 марта в Москве товарищеский матч сборных России и Сербии по футболу. Его слова приводит Пятый канал.

Посетивший матч режиссер назвал его историческим моментом российской изоляции от Европы. «Его увидят и как то, что Сербия не думает [о России], как другие в Европе», — отметил Кустурица.

Поражение Сербии он объяснил тем, что команда «никогда не играла с Россией хорошо». Он посчитал, что судья зря удалил сербского защитника Милана Гайича, а также отметил игру сборной России как быструю и с хорошими комбинациями.

Матч на «ВТБ Арена» завершился со счетом 4:0. В составе россиян пенальти реализовал Антон Миранчук, голами с игры отметились Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Перед первым голом был удален Милан Гайич.

В 2020 году Сербия в рамках Лиги наций (официального турнира УЕФА) разгромила Россию со счетом 5:0.

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