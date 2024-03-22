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22:09, 22 марта 2024Мир

В МИД РФ ответили на заявление Белого дома о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

МИД РФ: если у США есть данные о теракте в Москве, их нужно передать России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Если у Вашингтона есть достоверные данные по теракту в «Крокус Сити Холле», их необходимо незамедлительно передать российской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в Telegram-канале.

Она ответила на заявление США об инциденте. «Если у США есть какие-то сведения на этот счет, они должны незамедлительно передать их Москве», — призвала дипломат.

Ранее в Белом доме рассказали, что США в курсе сообщений о стрельбе в Москве. Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби назвал кадры пожара в Москве ужасающими.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что Киев непричастен к теракту в «Крокус Сити Холле».

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      Марина Совина
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