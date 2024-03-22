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16:49, 22 марта 2024Спорт

Министр спорта России выступил против бойкота Олимпийских игр

Министр спорта России Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпийских игр-2024

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил, что нельзя бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. «Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен», — подчеркнул он.

19 марта в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут принуждать желающих выступить на Играх-2024 россиян осуждать СВО на Украине. Представителей страны допустят к соревнованиям без флага и гимна.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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