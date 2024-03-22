Основной вратарь сборной России пропустит матч с Парагваем

Вратарь Матвей Сафонов пропустит товарищеский матч сборной России с Парагваем

Основной вратарь сборной России Матвей Сафонов пропустит товарищеский матч против команды Парагвая. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В РФС рассказали, что Сафонов вернется в расположение «Краснодара». Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поблагодарил Сафонова и заявил, что в следующей встрече штаб хочет дать возможность проявить себя другим вратарям. «Матвей свое дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще», — подчеркнул он.

21 марта сборная России на своем поле одержала разгромную победу над командой Сербии со счетом 4:0. Сафонов сыграл весь матч. С 21-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Милана Гайича.

25 марта россияне проведут товарищеский матч с Парагваем. Игра также состоится на столичной «ВТБ Арене».