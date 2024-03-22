Ракетный удар по ДнепроГЭС попал на кадры онлайн-трансляции

Ракетный удар по ДнепроГЭС попал на кадры онлайн-трансляции на YouTube

Ракетная атака на Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС) попала на кадры онлайн-трансляции на YouTube. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На видеозапись попал момент ракетной атаки и серия взрывов, произошедших в районе ДнепроГЭС.

О ракетных ударах по Днепропетровской гидроэлектростанции стало известно 22 марта. Отмечалось, что они были нанесены по гидросооружениям и плотине ГЭС.

Впоследствии в «Укргидроэнерго» заявили, что ДнепроГЭС остановила электрогенерацию и полностью прекратила свою работу из-за полученных повреждений, а мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал горожан запастись водой.