Россиянам указали на эффективные техники преодоления онкофобии

Чаще всего онкофобия развивается у людей, уже перенесших рак, или у тех, чьи близкие столкнулись с этим заболеванием, рассказала клинический психолог филиала израильского госпиталя «Хадасса» Наталья Иванова. Эффективные техники преодоления этой распространенной фобии она назвала россиянам в ходе беседы с «Лентой.ру».

Специалистка указала, что боязнь заболеть раком появляется по многим причинам: из-за случаев рака среди близких родственников, неясности причин возникновения и невозможности предсказать развитие болезни; из-за долгого, тяжелого и дорогостоящего лечения и устойчивой ассоциацим с уходом из жизни.

При этом, по словам Ивановой, человек с онкофобией может вести себя по-разному. Кто-то не меняет своих привычек, контролирует свои действия, однако мысли о возможности заболеть регулярно приходят ему в голову. Кто-то начинает постоянно проходить медицинские обследования в попытке выявить у себя заболевание, при этом человек может либо игнорировать мнение врачей, заявляющих об отсутствии рака, либо успокаиваться только на короткий срок.

Как правило, в таких случаях человек списывает любое недомогание и физическое ощущение на онкологию. Он находится в постоянной бдительности, он на чеку и в тревоге Наталья Иванова клинический психолог

Еще один вариант, по словам клинического психолога, — человек начинает вести гипертрофированно здоровый образ жизни в надежде предотвратить возникновение заболевания. При этом он руководствуется своими представлениями, не консультируясь с врачом. И наконец человек может использовать стратегию избегания и наоборот отказываться от посещения врачей, даже если есть поводы для беспокойства. В этом случае он слишком боится услышать диагноз, предпочитая оставаться в нервном неведении и догадках.

При онкофобии человек может жаловаться на бессонницу, тремор, повышенный пульс и иные неприятные проявления. Помимо этого, онкофобия оказывает влияние на поведение человека, затрудняя его жизнь Наталья Иванова клинический психолог

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что с проблемой нельзя справиться, пока сам факт ее существования отрицается, поэтому для начала надо признаться себе в присутствии чрезмерного беспокойства и страха. Лишь после этого можно переходить к способам работы со страхом.

Если тревога буквально окутывает, психолог посоветовала ответить себе на вопросы: что послужило триггером для тревоги, какие мысли крутятся в голове, почему это пугает? «Полезной практикой при работе с тревогой и фобией станет ведение дневника, в котором вы будете фиксировать ответы на вопросы выше. Это поможет разобраться в своих переживаниях, а также снизить их интенсивность», — объяснила Иванова.

Также, по ее словам, важно перестать хаотично искать информацию в интернете. Когда взгляд страдающего онкофобией ловит броские заголовки и тексты на волнующую тему, его тревога только возрастает. При этом, как отметила психолог, многие неспециализированные сайты нацелены на то, чтобы собрать больше просмотров, а не предоставить достоверную информацию.

Если приступ фобии начался внезапно, остановить его, по мнению Ивановой, помогут дыхательные и иные техники «заземления», например, техника «Дыхание по квадрату».

Ваша задача — дышать медленно и равномерно, чтобы продолжительность вдоха и выдоха была примерно одинаковой, например, четыре секунды. Медленный вдох через нос на четыре счета, задержка дыхания на секунду, медленный выдох через рот на четыре счета, задержка дыхания. Повторяйте цикл 5-10 раз, фокусируясь на своих ощущениях Наталья Иванова клинический психолог

Если справиться со страхом самостоятельно не получается, Иванова предложила обратиться за помощью к психологу, психотерапевту или психиатру и ни в коем случае не принимать успокоительные без назначения врача.

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