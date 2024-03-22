Стало известно о мощном взрыве в Запорожье

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал мощный взрыв

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал мощный взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, наиболее громко взрыв был слышен на правом берегу Днепра — в Хортицком, Осипенковском и Бородинском районах.

Ранее стало известно, что в результате обстрела была полностью выведена из строя Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС), расположенная в Запорожье. Сообщается, что в станцию попало восемь ракет.

В России масштабную атаку на энергообъекты Украины назвали ответом на удары по российским территориям.

