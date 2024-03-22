Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:38, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Стало известно о поиске соучастников теракта в даркнете в 2023 году

«Лента.ру»: в 2023 году в российском даркнете искали соучастников теракта

Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

В 2023 году к нескольким активным участникам российского даркнет-сообщества обращались неизвестные с просьбой стать соучастниками в теракте в Москве. По данным «Ленты.ру», речь идет как минимум о двух эпизодах, один из которых в дальнейшем расследовался правоохранительными органами.

В первой половине июня 2023 года одна из наиболее известных в России гарантов получила предложение о сотрудничестве от неизвестного в мессенджере Telegram.

«Я вообще изначально подумала, что это чья-то провокация, — заявила гарант в ходе стрима в одном из закрытых Telegram-чатов. — Мне сказали, что в сделке будут принимать участие пять гарантов, а еще одного гаранта нужно найти. Мне задали вопрос о том, кого я могу посоветовать. Я ответила, что понятия не имею, про какого гаранта у меня спрашивают. Я не поняла, что это серьезно может быть. Вы же понимаете, что это трэш?»

Материалы по теме:
Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?
Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?
22 марта 2024
Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?
Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?
22 марта 2024

По данным «Ленты.ру», один из пяти гарантов согласился участвовать в сделке. Однако вскоре после этого он был задержан сотрудниками силовых структур. Конкретные цели или места теракта в ходе предварительного обсуждения не были названы. Сейчас аккаунты людей, которые выступали заказчиками теракта, удалены.

Тем временем представители крупнейшего в России поставщика оружия в даркнете опровергли причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». Сообщение об этом появилось в одном из Telegram-каналов, аффилированных с магазином.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Минимум пять человек вошли в здание и открыли прицельную стрельбу из автоматического оружия. По данным ФСБ, погибли 40 человек, пострадали более 100. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Что думаешь? Оцени!
      Вениамин Лыков
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме не проследили связь теракта в Подмосковье с заявлением посольства

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Власти Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

      Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

      Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

      Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

      Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

      Появилось видео с пытающимися найти выход из «Крокуса» людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше