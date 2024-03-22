Стало известно о поиске соучастников теракта в даркнете в 2023 году

«Лента.ру»: в 2023 году в российском даркнете искали соучастников теракта

В 2023 году к нескольким активным участникам российского даркнет-сообщества обращались неизвестные с просьбой стать соучастниками в теракте в Москве. По данным «Ленты.ру», речь идет как минимум о двух эпизодах, один из которых в дальнейшем расследовался правоохранительными органами.

В первой половине июня 2023 года одна из наиболее известных в России гарантов получила предложение о сотрудничестве от неизвестного в мессенджере Telegram.

«Я вообще изначально подумала, что это чья-то провокация, — заявила гарант в ходе стрима в одном из закрытых Telegram-чатов. — Мне сказали, что в сделке будут принимать участие пять гарантов, а еще одного гаранта нужно найти. Мне задали вопрос о том, кого я могу посоветовать. Я ответила, что понятия не имею, про какого гаранта у меня спрашивают. Я не поняла, что это серьезно может быть. Вы же понимаете, что это трэш?»

По данным «Ленты.ру», один из пяти гарантов согласился участвовать в сделке. Однако вскоре после этого он был задержан сотрудниками силовых структур. Конкретные цели или места теракта в ходе предварительного обсуждения не были названы. Сейчас аккаунты людей, которые выступали заказчиками теракта, удалены.

Тем временем представители крупнейшего в России поставщика оружия в даркнете опровергли причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». Сообщение об этом появилось в одном из Telegram-каналов, аффилированных с магазином.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Минимум пять человек вошли в здание и открыли прицельную стрельбу из автоматического оружия. По данным ФСБ, погибли 40 человек, пострадали более 100. Возбуждено уголовное дело о теракте.