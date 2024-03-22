Тарасова высказалась о победе 40-летней фигуристки на чемпионате мира

Тарасова выступила против возрастных ограничений после победы 40-летней канадки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе 40-летней фигуристки Деанны Стеллато-Дудек на чемпионате мира. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова выступила против возрастных ограничений в фигурном катании. «У нас 40-летние Людмила Белоусова и Олег Протопопов выигрывали. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — заявила она.

Стеллато-Дудек вместе с Максимом Дешамом выиграли золото в парах на ЧМ-2024 в Монреале. Американский журналист Филипп Херш сообщил, что спортсменка стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию.

Стеллато-Дудек никогда ранее в своей карьере не завоевывала медали чемпионатов мира. На ее счету победа на чемпионате четырех континентов-2024.