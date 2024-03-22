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02:17, 23 марта 2024Мир

В посольстве США объяснили предупреждение о теракте в Москве

Посольство: предупреждение о теракте в Москве вызвано нежеланием гибели людей
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

В посольстве США заявили, что предупреждение о теракте в Москве было опубликовано, так как американцы не хотят гибели невинных граждан. Об этом сообщает РБК.

На вопрос о том, связан ли теракт в «Крокус Сити Холле» с предупреждением посольства от 7 марта об угрозе терактов в Москве сообщили, что, как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой. «Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», — пояснили дипломаты.

В дипмиссии добавили, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими властями для обмена важной информацией по вопросам безопасности.

Ранее в Белом доме не смогли проследить связь теракта в «Крокус Сити Холле» с заявлениями посольства США от 7 марта. «Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение [посольства США] и эта атака [теракт в «Крокус Сити Холле»] связаны. Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца», — рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

7 марта посольство США в Москве сообщило своим гражданам, находящимся в России, об угрозе терактов в ближайшие 48 часов.

По официальным данным, в результата теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Однако число жертв может увеличится.

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      Марина Совина
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