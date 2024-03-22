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23:44, 22 марта 2024Россия

В Совфеде назвали теракт в «Крокус Сити Холе» украинской диверсией

Сенатор Бондарев назвал теракт в «Крокусе» диверсией со стороны Украины
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Первый зампред комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев считает Украину виновной в теракте в «Крокус Сити Холе». В комментарии РИА Новости он назвал это диверсией и призвал к ликвидации террористов.

«Произошедшее в "Крокус Сити Холле" — это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте», — подчеркнул сенатор.

Бондарев призвал усилить меры проверки сотрудников и охраны на концертных площадках, в музеях и местах массового скопления людей, в том числе при приеме персонала на работу, а также усилить досмотр в метро и на транспорте.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отверг причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Аналогичное заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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