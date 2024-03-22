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14:40, 22 марта 2024Россия

В Ассоциации горнопромышленников рассказали о ситуации на завале в Приамурье

В Ассоциации горнопромышленников назвали сложной ситуацию с завалом в Приамурье

Фото: МЧС России / ТАСС

Ситуация на руднике «Пионер» в Амурской области, где оказались заблокированы горняки, сложная, заявил исполнительный директор Ассоциации горнопромышленников России Анатолий Никитин. О происшествии он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Ситуация сложная, грунтовые воды мешают оперативной помощи спасателей, уже четвертый день нет связи с горняками. Сейчас важно, что все силы объединились. Прибыли опытные спасатели, губернатор оказывает грамотное содействие. Надеемся на лучшее, ведь ребят ждут дома жены и дети», — сказал Никитин.

Он добавил, что только неукоснительное соблюдение федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (ФНиП) позволяет спуститься в шахту, выполнить сменное задание и вернуться к семье живым и здоровым.

Несоблюдение даже одного пункта ФНиП может привести к трагедии, чьей-то смерти, аварии или инциденту. Федеральные нормы и правила по сей день обновляются и ужесточаются после появления новых трагических инцидентов

Анатолий Никитинисполнительный директор Ассоциации горнопромышленников России

Ранее в МЧС России сообщили, что к заблокированным в руднике пробурили половину скважины. Так, спасателям удалось продвинуться на 133 метра из необходимых 262. Помимо этого, начато бурение второй скважины.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже четвертые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в 20 раз.

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      Екатерина Смирная
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