Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:54, 22 марта 2024Россия

К заблокированным на шахте в Приамурье горнякам пробурили половину скважины

МЧС: к заблокированным на руднике «Пионер» горнякам пробурили половину скважины

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Амурской области к горнякам, которые оказались заблокированы в руднике «Пионер», пробурили половину скважины. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Так, первую скважину пробурили на 133 метра из необходимых 262. Помимо этого, начато бурение второй скважины — специалисты пробурили ее на 9 метров из 2000.

«Доставлен станок подземного бурения. Специалисты приступили к его монтажу. Установка позволит ускорить работы и пройти в разные точки рудника для определения состояния горных выработок и мест возможного нахождения горняков», — сообщили в ведомстве.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже четвертые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в 20 раз.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Отношения России и Японии дошли до точки невозврата. Какие шаги предпринимает Токио для эскалации напряжения?

      В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП

      В России захотели ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции

      В Китае объяснили неучастие страны в конференциях по Украине

      Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

      На Украине упразднят категорию ограниченно годных

      Стало известно о взрывах в Киеве

      В Германии заявили о поддержке чешской инициативы по поставкам боеприпасов

      Стало известно о прибытии в Харьков высокопоставленных офицеров ВСУ

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше