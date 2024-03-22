К заблокированным на шахте в Приамурье горнякам пробурили половину скважины

МЧС: к заблокированным на руднике «Пионер» горнякам пробурили половину скважины

В Амурской области к горнякам, которые оказались заблокированы в руднике «Пионер», пробурили половину скважины. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Так, первую скважину пробурили на 133 метра из необходимых 262. Помимо этого, начато бурение второй скважины — специалисты пробурили ее на 9 метров из 2000.

«Доставлен станок подземного бурения. Специалисты приступили к его монтажу. Установка позволит ускорить работы и пройти в разные точки рудника для определения состояния горных выработок и мест возможного нахождения горняков», — сообщили в ведомстве.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже четвертые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в 20 раз.