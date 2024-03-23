Губернатор сообщил подробности работ на руднике с заблокированными горняками

Губернатор: из завала на «Пионере» вывезли 182 кубометра грунта за ночь

Спасатели вывезли за ночь 182 кубометра грунта из завала на шахте рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Орлов.

«Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра из необходимых 260 (+32 за ночь), вторая — на 124 из 205 (+37), третья на 84 из 160 (+42) и четвертая, бурить которую начали вечером, на 43 из 350 метров», — сообщил глава региона, уточнив, что установки буровые установки работают на максимальной скорости.

Он добавил, что по предложению коллег из Кузбасса рассматривается возможность установки георадара.

Ранее Орлов говорил, что ситуация на руднике сложная.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков.