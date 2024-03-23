Костомаров жестко отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

Роман Костомаров призвал казнить виновных в теракте в «Крокус Сити Холле»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в Telegram жестко отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».

«Виновных казнить, нельзя помиловать!» — призвал спортсмен. Он назвал ситуацию ужасной и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно, что более 600 доноров пришли в первый час работы центров крови в Подмосковье. Люди также массово приходят в Центр крови имени Гаврилова в Москве, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте, у здания образовалась очередь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы, и начался пожар.