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13:47, 23 марта 2024Спорт

Махачев осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Чемпион UFC Махачев: виновные в теракте в Подмосковье должны быть наказаны

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Нет ничего хуже, чем убийство невинных людей! Нет никого хуже убийц невинных людей!» — заявил спортсмен, подчеркнув, что виновные должны быть наказаны. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он назвал нелюдями организаторов нападения на людей.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

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      Анастасия Борисова
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