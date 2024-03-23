Махачев осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Чемпион UFC Махачев: виновные в теракте в Подмосковье должны быть наказаны

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Нет ничего хуже, чем убийство невинных людей! Нет никого хуже убийц невинных людей!» — заявил спортсмен, подчеркнув, что виновные должны быть наказаны. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он назвал нелюдями организаторов нападения на людей.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.