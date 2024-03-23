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00:53, 23 марта 2024Спорт

Нурмагомедов осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Хабиб Нурмагомедов назвал нелюдями организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Нурмагомедов назвал нелюдями организаторов нападения на людей. «Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое НЕ способны люди, это дело рук нелюдей, каждый ответит за свой скверный и подлый поступок», — заявил он и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее стало известно, что на концерте присутствовал спортивный комментатор Виктор Гусев с женой. Супруги смогли спастись.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более ста пострадали.

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      Андрей Стрельцов
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