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23:12, 22 марта 2024Спорт

Комментатор Гусев спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

Комментатор Виктор Гусев с женой спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Спортивный комментатор Виктор Гусев с женой находился в «Крокус Сити Холле» в момент вооруженного нападения. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, супруги пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются несколько десятилетий. Отмечается, что им удалось спастись, ничто их жизни не угрожает.

Ранее стало известно, что артисты группы «Пикник» не пострадали во время теракта. Также там находился симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический». Музыканты смогли эвакуироваться.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы.

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      Андрей Стрельцов
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