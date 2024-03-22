Стало известно о других находившихся в «Крокус Сити Холле» артистах

Mash: выступавший в «Крокус Сити Холле» оркестр потерял связь с одним музыкантом

Помимо музыкантов группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» находились другие артисты — там выступал симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический». Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По информации источника, команда не знает о местонахождении одного из музыкантов. Руководитель оркестра заявил, что с одной исполнительницей нет контакта, потому что, предположительно, она была эвакуирована без средств связи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале сообщил, что оркестр был эвакуирован в полном составе, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что артисты группы «Пикник» не пострадали при нападении.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы.