Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:22, 22 марта 2024Культура

Стало известно о других находившихся в «Крокус Сити Холле» артистах

Mash: выступавший в «Крокус Сити Холле» оркестр потерял связь с одним музыкантом

Фото: Екатерина Христова / ТАСС

Помимо музыкантов группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» находились другие артисты — там выступал симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический». Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По информации источника, команда не знает о местонахождении одного из музыкантов. Руководитель оркестра заявил, что с одной исполнительницей нет контакта, потому что, предположительно, она была эвакуирована без средств связи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале сообщил, что оркестр был эвакуирован в полном составе, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что артисты группы «Пикник» не пострадали при нападении.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

      Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

      В России высказались о предупреждении США об угрозе безопасности на мероприятиях

      Очевидец описал атаку террористов в «Крокус Сити Холле»

      Спасатели смогли зайти в «Крокус Сити Холл» для тушения пожара

      Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»

      Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Стало известно о состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

      Названо вооружение открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

      Володин призвал уничтожить устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» выродков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше