Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
2:5
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Ирландия
0:0
2-й тайм
live
Бельгия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Нью-Йорк Айлендерс
5:1
2-й период
live
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
0:0
2-й период
live
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Беларусь
Завтра
00:00 (Мск)
Литва
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
21:16, 23 марта 2024Спорт

Организатор чемпионата по танцам ответила на обвинения в бездействии при теракте

Организатор чемпионата по танцам в «Крокусе» об эвакуации: действовали грамотно

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова ответила на обвинения в бездействии при теракте в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит РИА Новости.

Ерастова заявила, что организаторы чемпионата России по бальным танцами, который проходил в «Крокус Экспо» 22 марта, действовали грамотно: спортсмены продолжали выступление, службам давалось указание работать, при этом были заблокированы лифты и двери.

«Или нужно было сказать: "Боже мой, что происходит?" Представьте, если бы поддались панике и сказали ребятам, что там стреляют, давайте собираться. Вы понимаете, что было бы?» — отметила Ерастова. Она подчеркнула, что после сигнала оповещения турнир был остановлен, эвакуация прошла без паники, никто не пострадал.

Ранее организаторов чемпионата обвинили в бездействии, так как они отказались прекратить его, сославшись на то, что во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023-го соревнования не останавливали. В итоге некоторые подростки в истерике убегали без верхней одежды и сами искали выход из здания.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали прицельную стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Террориста из «Крокуса» допросили в реанимации через переводчика

      Организатор чемпионата по танцам ответила на обвинения в бездействии при теракте

      В России создадут казачий мобилизационный резерв

      Власти назвали преграду для возвращения смертной казни в России

      МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе»

      Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура

      Федеральные телеканалы уберут из эфира рекламу из-за теракта в «Крокусе»

      Стала известна судьба оставшихся на парковке «Крокуса» автомобилей

      В Подмосковье предупредили о рассылке сообщений террористического характера

      В Кремле ответили на вопрос о проведении Путиным Совбеза по теме теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше