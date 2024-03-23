Организатор чемпионата по танцам ответила на обвинения в бездействии при теракте

Организатор чемпионата по танцам в «Крокусе» об эвакуации: действовали грамотно

Глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова ответила на обвинения в бездействии при теракте в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит РИА Новости.

Ерастова заявила, что организаторы чемпионата России по бальным танцами, который проходил в «Крокус Экспо» 22 марта, действовали грамотно: спортсмены продолжали выступление, службам давалось указание работать, при этом были заблокированы лифты и двери.

«Или нужно было сказать: "Боже мой, что происходит?" Представьте, если бы поддались панике и сказали ребятам, что там стреляют, давайте собираться. Вы понимаете, что было бы?» — отметила Ерастова. Она подчеркнула, что после сигнала оповещения турнир был остановлен, эвакуация прошла без паники, никто не пострадал.

Ранее организаторов чемпионата обвинили в бездействии, так как они отказались прекратить его, сославшись на то, что во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023-го соревнования не останавливали. В итоге некоторые подростки в истерике убегали без верхней одежды и сами искали выход из здания.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали прицельную стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.