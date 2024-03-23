Поломка трех авто спасла россиянина с сыном от теракта в «Крокусе»

Shot: поломка трех машин уберегла жителя Тульской области от теракта в «Крокусе»

Житель Тульской области по имени Александр сообщил, что поломка трех автомобилей уберегла его с сыном от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Россиянин рассказал, что незадолго до трагедии одна его машина попала в аварию, а другая сломалась. Несмотря на это, мужчина решил взять в аренду новое транспортное средство и поехал с сыном на концерт группы «Пикник». За 60 километров от МКАДа у автомобиля взорвалось колесо, и пока Александр пытался его заменить, произошел теракт.

После этого он вместе со своим сыном поспешил в «Крокус Сити Холл» на концерт, но знакомые рассказали Александру о произошедшем.

«Я сыну сказал: "сынок, у нас с тобой теперь два дня рождения"», — сообщил он.

Ранее охранник «Крокус Сити Холла» помог спастись нескольким десяткам человек во время теракта 22 марта. Россиянин пытался успокоить людей и не допустить паники. Мужчина также повел посетителей в обход открывших стрельбу. Охранник вскрыл запертую дверь при помощи топора и вывел людей.