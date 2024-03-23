Развожаев: в Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО

В Севастополе начали поиск выложивших видео работы ПВО во время ночной атаки на город, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.

«Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах — вы тоже играете на руку врагу», — написал он. Губернатор также напомнил, что публикация подобных видео чревато уголовной ответственностью.

Ранее Развозжаев сообщал о гибели одного человека в результате атаки ВСУ. Всего от осколков пострадали четыре человека.