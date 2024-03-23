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03:34, 24 марта 2024Россия

В Севастополе начали поиск выложивших видео работы ПВО

Развожаев: в Севастополе вычисляют выложивших видео работы ПВО

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Севастополе начали поиск выложивших видео работы ПВО во время ночной атаки на город, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.

«Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах — вы тоже играете на руку врагу», — написал он. Губернатор также напомнил, что публикация подобных видео чревато уголовной ответственностью.

Ранее Развозжаев сообщал о гибели одного человека в результате атаки ВСУ. Всего от осколков пострадали четыре человека.

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      Марина Совина
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