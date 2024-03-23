Вице-президент США исключила причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Харрис: ответственность за теракт в Крокусе несет «Исламское государство»

Вице-президент США Камала Харрис в беседе с ABC News исключила причастность Украины к теракту в «Крокусе» и заявила об ответственности «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Она назвала трагедией атаку террористов на концертный зал. «То, что произошло в результате террористического акта, и число погибших людей, очевидно, трагедия, и мы все должны выразить наши соболезнования семьям», — сказала Харрис.