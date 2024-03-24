Американский фигурист с русскими корнями установил рекорд на чемпионате мира

Американский фигурист Малинин установил рекорд и впервые стал чемпионом мира

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин установил рекорд по баллам за произвольную программу на чемпионате мира 2024 года в Монреале. Результаты доступны на сайте ISU.

Спортсмен набрал 227,79 балла и превзошел достижение американца Нэтана Чена, в активе которого было 224,92 балла на Гран-при 2019 года. Малинин стал чемпионом мира впервые в карьере. На втором месте расположился японец Юма Кагияма, на третьем — француз Адам Сяо Хим Фа.

15 сентября 2022 года Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла. После этого он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.